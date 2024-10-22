Йому навіки 19: на фронті загинув розвідник із Броварів

У боях на Куп'янському напрямку загинув 19-річний воїн Даниїл Довгопол, відомий за позивним "Медоїд". Попри свій молодий вік, він вже був досвідченим розвідником з Київщини, брав участь у складних операціях і виконував інші важливі завдання.

Про це повідомили в спецпідрозділі Головного управління розвідки "Братство", до якого молодий захисник долучився з повноліттям.

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Даниїл Довгопол загинув на Харківщині

На фронті здобув вічне життя в бою "Медоїд". Відданий боєць, брав участь у неймовірних операціях та диверсіях, про які чимало буде сказано після перемоги. Царство Небесне Герою,

– зазначили побратими воїна.

Довгопол Даниїл Андрійович був родом із міста Бровари Київської області. Долучившись до Сил оборони, солдат став розвідником відділення плавзасобів окремої групи спеціального призначення.

Молодий воїн загинув 14 жовтня 2024 року в районі Куп’янської міської громади Харківської області під час виконання бойового завдання.

"Безжальна війна забирає найкращих… Навіки 19… Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна та світла пам’ять Герою-захиснику!" – написав мер Броварів Ігор Сапожко.

Він додав, що відспівування воїна відбудеться 21 жовтня у місцевому храмі, а поховають молодого Героя на Алеї Слави.