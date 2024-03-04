У знак протесту: комунікаційники ЦГЗ звільнилися через призначення редакторки каналу Медведчука

Всі комунікаційники держустанови при МОЗ звільнилися після того, як керівницею відділу призначили колишню шефредакторку телеканалу ZIK. Раніше власником цього каналу був Віктор Медведчук.

Зазначається, що таким чином комунікаційники хотіли висловити протест проти рішення. Як розповіли колишні працівники, керівництво переконувало їх, що вони аполітична структура і не зважають на минуле їх колег.

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Деталі протесту

П'ятеро працівників комунікаційного відділу звільнилися з державної установи "Центр громадського здоров’я" при Міністерстві охорони здоров’я після того, як керівницею призначили Дар’ю Гордійко. Раніше вона була шефредакторкою медведчуківського телеканалу ZIK.

Як розповіла одна з комунікаційниць Антоніна Доломанжи, вони разом з колегами намагалися донести, що перебування Гордійко на такій посаді недоцільне під час війни. Однак структура відмовилася змінювати рішення, зазначивши, що ЦГЗ – це аполітична організація. Тому команда ухвалила рішення про звільнення

Дар'я Гордійко стала керівницею ще 22 січня й одразу не повідомила, де працювала до цього.

Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному,

– розповіла Антоніна.

Водночас комунікаційниця стверджує, що Гордійко не мала досвіду для призначення на таку посаду. Жінка втручалася в усе, що призводило до уповільнення процесу, а іноді навіть скасування. Саме тому, на думку Антоніни, призначення виглядає ще дивнішим.

Колектив відділу комунікацій зазначив, що вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога.

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