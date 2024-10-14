Донька Навального працює в передвиборчому штабі Камали Гарріс, – соцмережі

Донька російського опозиціонера Олексія Навального Дар'я почала працювати у передвиборчому штаті кандидатки у президенти США, демократки Камали Гарріс. Для роботи росіянка обрала штат Пенсильванія.

Про це мовиться на сторінці Дар'ї Навальної у соцмережі LinkedIn. Увагу на нове місце робити доньки російського опозиціонера також звернули й ЗМІ.

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Що відомо про роботу доньки Навального у штабі Гарріс

Дар'я Навальна обіймає посаду Field Organizer з серпня 2024 року. Журналісти BBC писали, що донька російського опозиціонера працює з волонтерами, а також займається зв'язками із громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу. Вона працює в офісі в Пенсільванії.



Дар'я Навальна працює у передвиборчому штабі Камали Гарріс / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що 23-річна Дар'я Навальна – випускниця американського Стенфордського університету, вона спеціалізувалася на психології та політології. Закінчила американський виш донька російського опозиціонера у 2024 році.

Пенсільванія, де, згідно з LinkedIn, працює Дар'я Навальна, – один із семи найважливіших для обох кандидатів у президенти США штатів, так званий "хиткий". Голоси виборців, згідно з соцопитуваннями, у них поки що майже порівну розділені між Харріс та її суперником від Республіканської партії Дональдом Трампом, але в Пенсільванії Харріс поки що символічно випереджає Трампа.

До слова, видання The Hill зазначило, що Камала Гарріс почала втрачати перевагу порівняно зі своїм опонентом, республіканцем Дональдом Трампом. Так, соцопитування станом на 11 жовтня показали, що шанси на перемогу демократки у виборах знизилися з 56% до 51%.