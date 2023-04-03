"Була проти війни": що відомо про Трепову, яку звинувачують у підриві пропагандиста Татарського

В Росії затримали Дар'ю Трепову, її підозрюють у причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський. Розповідаємо, що відомо про дівчину і чому вона підходить на роль "цапа-відбувайла".

Сьогодні, 3 квітня, наступного дня після інциденту російське МВД опублікувало відео, де Дар'я зізнається, що принесла на зустріч із Татарським статуетку, в якій імовірно було закладено вибухівку. На питання, хто передав їй цю статуетку, вона відповідає, що розповість пізніше. 24 Канал публікує головні факти з біографії затриманої.

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Що відомо про Дар'ю Трепову

Національний антитерористичний комітет (НАК) кваліфікував вибух у кафе як терористичний акт. Мовляв, він був спланований "спецслужбами України із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють із так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильницею якого є затримана Трепова". Ба більше, потім з брифінгом "виліз" прессекретар Путіна Пєсков, який заявив, що саме тому Росія й проводить "СВО", щоб "протистояти київському терористичному режиму".

ВВС пише, що їх співрозмовник впізнав дівчину по фотографіях, які були опубліковані відразу після вибуху у кафе. За його словами, Трепова закінчила 408-й ліцей у Пушкіні (місто входить до складу Санкт-Петербурга).

"Весела була, жодних політичних поглядів у школі начебто не дотримувалася", – розповів чоловік.

Дівчина навчалася у Санкт-Петербурзькому державному університеті (СПбДУ), але відрахувалася з нього за власним бажанням у 2019 році.

Орієнтування на 26-річну Дар'ю Трепову у базі розшуку російського мвс / РосЗМІ

Подруги Трепової, з якими поговорили журналісти, розповіли, що Трепова довго працювала в магазині вінтажного одягу в Петербурзі, але близько місяця тому звільнилася і переїхала до Москви.



Дар'я довгий час працювала у вінтажному магазині / Фото соцмережі Трепової

Ті також стверджують, що їх подруга Дар'я дотримувалася антивоєнних поглядів, але ніколи не висловлювала радикальних ідей.

Також російські телеграм-канали повідомили, що дівчина була відома у колі петербурзьких феміністок та політактивістів як "Даша Тиковка" – такий нікнейм був у неї у твітері.

Затримували на антивоєнних мітингах

Минулого року Дар'ю Трепову затримували на антивоєнній акції. Дівчину притягнули до відповідальності за участь у масовій акції 24 лютого 2022 року – в перший день вторгнення російських військ в Україну.

Як і багатьох інших учасників цієї акції, Дар'ю заарештували на 10 діб за статтею 20.2.2 КоАП РФ про участь у "масовому перебування та пересуванні", що спричинило порушення громадського порядку та санітарних антиковидних правил.Оскаржити арешт Трепової її захиснику не вдалося.

Тоді ж на 9 діб заарештували і Дмитра Рилова, він очевидно є чоловіком Трепової. Наразі Дмитро Рилов перебуває в еміграції і є членом Лібертаріанській партії Росії (ЛПР). При цьому в партії наголосили, що дружина Рилова відношення до ЛПР не має.

Прокоментував звинувачення щодо дружини і сам Рилов, він запевнив, що дружину підставили.

Я впевнений, що вона б ніколи не змогла зробити щось подібне за своєю волею. Так, ми разом із Дар'єю справді не підтримуємо війну в Україні, але вважаємо, що подібні дії неприпустимі. Я перебуваю в стовідсотковій впевненості, що вона б ніколи не погодилася на таке, якби знала,

– заявив Рилов.

Про те, що Трепова могла не знати про те, що в статуетці є вибухівка, повідомляло й російське РБК з посиланням на джерело в поліції. Мовляв, не виключено, що дівчину використали для скоєння теракту. Ба більше, Трепова нібито раніше листувалася з Татарським та відвідувала інші заходи за його участю.