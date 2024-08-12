У Дар'їно Курської області з адмінбудівлі зняли російський прапор

У Курській області вже сьому добу поспіль тривають бої. На тлі цього у мережі все частіше з'являються відео зі зняттям прапорів Росії у ворожих населених пунктах.

Цього разу звістка прийшла із села Дар'їно, що розташоване у Суджанському районі. За словами губернатора Курської області, загалом росіяни зараз не контролюють щонайменше 12 населених пунктів.

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Зняття російського прапора

Так, у понеділок, 12 серпня, бійці 225 ОШБ показали, як після зачистки знімають російський прапор з адміністративної будівлі Дар'їно Курської області.

Зняття російського прапора у Дар'їно: дивіться відео

Село Дар'їно розташоване приблизно за 3,5 кілометри від кордону із Сумською областю, а також за 17 кілометрів північно-західніше міста Суджа, що виступає районним центром. Стоїть селище на річці Снагость.

Зазначимо, що російські воєнкори скаржилися на втрату Дар'їно ще 7 серпня, тобто на другий день боїв у Курській області.

Раніше у мережі показали, як ЗСУ встановлюють прапор України у селі Гуєво, що також у прикордонні Курської області. Також у мережі публікували відео з військовими у Суджі – стверджувалося, що місто контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр.

Також українські бійці 252 батальйону повідомляли, що нібито зайшли у село Пороз Бєлгородської області.

Що відбувається у Курській області

За інформацією росЗМІ, загальна площа Курської області, де буцімто йдуть бойові дії, збільшилася до 720 квадратних кілометрів.

Найбільш віддалена від кордону точка, де буцімто проходили бої – село Общий Колодезь у Кореневському районі, яке розташоване за 28 кілометрів від кордону всього за 9 кілометрів від дороги "Льгов-Рильськ".

️Найзахідніша точка, де точилися бої – район села Толпіно. У ньому, а також село Журавлі, де згідно зі звітом міноборони Росії, начебто точилися бої з "мобільними групами супротивника на бронетехніці". У найсхіднішій точці бойових зіткнень – селі Мартинівка, також були бої.