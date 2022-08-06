Ердоган грається з путіним, – Фейгін оцінив можливість допомоги росії

5 серпня Ердоган та путін зустрілися у Сочі. Це була друга зустріч за останній місяць після перемовин в Ірані. Проте експерти запевняють, що турецький лідер просто грається з путіним, але не буде допомагати росії зброєю.

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він запевняє, що Туреччина точно не буде передавати росії байрактари.

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За його словами, Ердоган грається з путіним, як кіт з бантиком, зокрема в частині натяків, що він у питанні України йому нічим не допоможе.

Він йому дійсно нічим не допоможе. Симптоматично тут те, що сам Ердоган заявляв, що москва проявляє інтерес до байрактраів, а там його зять сидить. Адже кремль дійсно зацікавлений у цій зброї, вони ж бачать, наскільки ефективні байрактари,

– каже Фейгін.

Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки. Гендиректор компанії Халук Байрактар заснував компанію разом із братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером, а також зятем президента Туреччини.

Він зазначив, що вони 5 серпня мали це обговорювати, але напередодні самого візиту МЗС Туреччини запевнило, що це питання таки не буде обговорюватися. "В результаті пєсков підтвердив, що передача байрактарів чи спільне виробництво їх не обговорювалося", – каже правозахисник.

На його думку, всі воєнні питання та інтереси будуть зніматися. "Риторично вони будуть підніматися, можливо будуть публічні обіцянки чи розмови, але потім все буде "з'їжджати", мовляв вони нічого не обіцяли", – впевнений Фейгін.

У воєнних питання Ердоган межі не перейде, бо, по-перше, Туреччина – країна НАТО, і ризикувати цим статусом вона не буде, а по-друге, є "мадридські вирішення", де сказано, що москва – це ворог. Тому він не зможе передати зброю ворогу,

– запевнив він.

Правозахисник зауважив, що ризикнути Ердоган може, але це буде останній день Туреччини в НАТО. "На таке Ердоган не піде точно. Він лише хоче визнання статусу регіонального гегемона і гроші", – підсумував Фейгін.

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