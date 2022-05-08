Дата денацифікації Кримського моста вже призначена

Останніми днями почастішали ракетні обстріли по залізничній інфраструктурі, тому що вони (росіяни – 24 канал) думають, що залізницею йде зброя та боєприпаси Україні.

Доля Кримського мосту вирішена

Вона йде по-різному, не лише залізницею. І шансів зупинити ці поставки російські окупанти не мають.

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Я розумію, що їм приносять задоволення удари по п'ятиповерхівках, дев'ятиповерхівках, адже це так пестить его російського солдата. Але не все тут так просто. Чому вони так нервують? Цьому є пояснення. Річ у тім, що взагалі-то вже призначена дата денацифікації Кримського моста.

Найбільше занепокоєння російських військових експертів, щоб ви розуміли, викликає поява на озброєнні української армії американських ракетних систем HIMARS. Так-так-так, це такий гібрид, щось середнє між РСЗВ та російським "Іскандером".

Око за око – міст за міст

Сенс у тому, що вони оснащені високоточними ракетами, й ці ракети летять на 300 кілометрів. Це означає, що в зоні ураження будуть у минулому такі чудові міста, як Бєлгород, Курськ, Брянськ, Воронеж. Ну і, звичайно, Кримський міст.

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Я вам колись казав, що вони не чіпають міст через Дніпро, а ми не чіпаємо Кримський міст. Днями у Дніпрі завдали удару по мосту через нашу головну річку. Це вони пройшли точку неповернення.

Тож кожен російський громадянин тепер думає, як йому безпечніше виїхати з окупованого Криму? Чи для цього підходить Кримський міст?

До теми – у мережі з'явився сайт зі зворотнім відліком до знищення Кримського моста: дивіться відео