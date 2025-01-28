Спільна дата святкування Великодня: Вселенський Патріархат відкритий до діалогу з Ватиканом

Нещодавні контакти між церквами Риму та Константинополя сприяли розвитку церковних відносин. Вселенський Патріархат висловив готовність до діалогу з Ватиканом для узгодження спільної дати відзначення Великодня.

У день відкриття зимової сесії ПАРЄ в Страсбурзі Вселенський патріарх Варфоломій зробив відповідну заяву в Палаці Європи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.

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Що розповів Вселенський патріарх

Варфоломій сподівається, що спільне відзначення історичного ювілею Нікейського собору, зокрема паломництво Папи Римського до Нікеї у травні цього року, стане стимулом для нової богословської розмови та відновлення християнської співпраці.

Вселенський патріарх переконаний – церкви та релігійні спільноти мають не лише важливе значення в особистому та духовному житті людей, а й відіграють ключову роль у мобілізації інституцій та суспільств на різних рівнях.

Будуймо світ, в якому молитва Христа за єдність буде нарешті здійснена,

– закликав він.

Нагадаємо, напередодні у своїй промові Папа Франциск також згадав ювілей першого з великих вселенських соборів. На Нікейському соборі 1700 років тому прийняли символ віри в єдиносущого Бога-Сина.

Папа закликав християн об'єднати зусилля для "рішучого кроку вперед до єдності навколо спільної дати Великодня".

До речі, у 2025 році Великдень відзначають в один день за Юліанським та Григоріанським календарями – 20 квітня.

Варфоломій згадав Україну

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Наша підтримка церков у кризі виходить за рамки просто моральної чи духовної. Розвиток і зрілість Православної церкви України демонструють, як солідарність і єдність працюють на практиці, а не лише в теорії,

– сказав Варфоломій.

За його словами, надання та визнання автокефалії ПЦУ 6 років тому показало, що давні принципи допомагають розв'язувати сучасні проблеми у світі, а "канонічний порядок і пастирська опіка можуть зцілити розділення та вікові рани".