Президент України Володимир Зеленський присвоїв Владиславу "Дацику" Дацькому звання Героя України, у понеділок, 5 травня.

Про це свідчить відповідний указ №273/2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що про це відомо

Владислав "Дацик" Дацький, український військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади, кавалер ордена "За мужність" III, ступеня отримав звання Героя України указом президента. Відповідний указ оприлюднили у понеділок, 5 травня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Дацькому Владиславу Євгеновичу – молодшому лейтенанту,

– ідеться в указі.

До слова, військовий 12-ї бригади "Азову" та учасник оборони Маріуполя Богдан Цимбал у жовтні 2024 року отримав звання Героя України. Однак таку нагороду боєць назвав "просто металом". Він просив якнайшвидше повернути з полону його побратимів.