Даватимуть пояснення: НАЗК запрошує Вітренко та ще 4 керівників партій

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 5 керівників політичних сил для надання пояснень. Їх проситимуть прокоментувати можливі порушення вимог антикорупційного законодавства.

Відомство просить політиків надати пояснення у період з 14 – 18 лютого. Загалом провести розмови планують з 9 людьми.

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НАЗК викликає глав партій для пояснень

14 лютого – Володимира Козленка, керівника політичної партії "Громадянський рух "Хвиля";

16 лютого – Людмилу Кошару, керівницю політичної партії "Відродження";

17 лютого – Володимира Шкрібу, уповноваженого політичної партії "Команда Андрія Балоги";

18 лютого – Наталію Вітренко, керівницю політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України";

18 лютого – Тетяну Чечетову-Терашвілі, голову політичної партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!".

Цих очільників партій проситимуть надати пояснення, аби у НАЗК могли з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання політсилами фінансової звітності.

Через несвоєчасне подання декларацій у НАЗК кличуть

15 лютого – Олену Феодосієву, колишню заступницю директора департаменту Херсонської обласної державної адміністрації;

15 лютого – Віталія Топольського, експрокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області;

17 лютого – Василя Можара, колишнього керівника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Державного управління справами.

Крім того, 16 лютого через несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в декларації у НАЗК чекають Михайла Ганжу, колишнього прокурора Дніпропетровської області.

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