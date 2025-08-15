Про це розповідає 24 Канал з посиланням на журналістку Катерину Сергацкову. У понеділок, 18 серпня, у Києві відбудеться прощання з відомим українським художником і військовослужбовцем Давидом Чичканом.

У столиці проведуть прощання з Давидом Чичканом

Він загинув від поранень, отриманих у бою на Запорізькому напрямку. Збір для прощання відбудеться на Майдані Незалежності об 11:00.

Давид Чичкан походив із родини відомих українських митців-нонконформістів. У своїй творчості він зосереджувався на соціально-політичних темах, працював із графікою, живописом, стріт-артом та перформансами. Його виставки неодноразово ставали об’єктами нападів, зокрема, у 2017 році у Києві розгромили експозицію "Утрачені можливості", а напередодні повномасштабного вторгнення зірвали виставку "Стрічки та трикутники" у Львові.

У січні 2024 року Одеський художній музей скасував відкриття його проєкту через побоювання критики.

Давид Чичкан був сином художника Іллі Чичкана, представника "Нової хвилі" в українському мистецтві, та правнуком Леоніда Чичкана – радянського художника-соцреаліста і професора Київського художнього інституту.