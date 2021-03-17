Давній біблійний сувій та скелет дитини: в Ізраїлі виявили унікальні артефакти – фото

В Ізраїлі археологи в Юдейській пустелі в печері знайшли сувої з біблійними текстами, яким близько 2 тисячі років. Також їм вдалося виявити й інші артефакти.

Вчені знайшли десятки шматочків пергаменту з грецькими написами та словом "Бог" на івриті. Вони припускають, що знахідка могла належати єврейським повстанцям, які в ІІ столітті сховались у пустелі після невдалого заколоту проти Римської імперії.

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Чому знахідка унікальна

Варто зауважити, що це перший сувій, який вдалося знайти археологам впродовж останніх 60 років. Його залишки містять вірші з книг пророків Захарія та Наума, які належать до "Книги дванадцяти малих пророків".

"Книга дванадцяти малих пророків" – біблійська книга пророцтв. "Малими" пророків називають через обсяг у порівнянні з книгами 4 "великих" пророків: Ісаї, Єремії, Єзекиїла та Даниїла.

Директор Ізраїльського управління старожитностями Ізраель Хассон заявив, що знахідка є надзвичайно цінною для усього людства.

Що ще знайшли археологи

Під час операції зі збереження печер від розграбування і плюндрування вченим також вдалося виявити: великий неушкоджений кошик, якому може бути понад 10,5 тисяч років;

рідкісні монети періоду єврейського повстання проти Риму;

муміфікований скелет дитини, якому близько 6 тисяч років.

Знайдені монети / Фото Israel Antiquities Authority



Муміфікований скелет дитини / Фото Israel Antiquities Authority

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Варто зауважити, що печери, у яких археологи виявили знахідки, розташовані на глибині 80 метрів під скелею, тому дістатися туди можна лише спустившись на мотузці.

Скеля з печерами розташована на західному узбережжі Мертвого моря.