Давоський форум "заморозив" стосунки з російськими організаціями
9 березня 2022 , 18:59
Всесвітній економічний форум у Давосі припинив співпрацю з Росією. Таке рішення схвалили через війну, яку держава-агресорка розпочала в Україні.
Форум припинив всі контакти з підсанкційними особами. Також він "заморозив" стосунки з російськими організаціями.
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Зауважимо, на тлі звірств Росії в Україні міжнародні організації, бренди та компанії перестають співпрацювати з Москвою.
Що відомо про Давоський форумЦе міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є "прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення представників бізнесу, а також політичних, академічних та інших лідерів".
Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі. Вона охоплює близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів і журналістів. Діячі обговорюють найактуальніші питання світу.
Джерело: Вікіпедія
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