Давоський форум "заморозив" стосунки з російськими організаціями

Всесвітній економічний форум у Давосі припинив співпрацю з Росією. Таке рішення схвалили через війну, яку держава-агресорка розпочала в Україні.

Форум припинив всі контакти з підсанкційними особами. Також він "заморозив" стосунки з російськими організаціями.

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Зауважимо, на тлі звірств Росії в Україні міжнародні організації, бренди та компанії перестають співпрацювати з Москвою.

Що відомо про Давоський форум Це міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є "прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення представників бізнесу, а також політичних, академічних та інших лідерів".



Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі. Вона охоплює близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів і журналістів. Діячі обговорюють найактуальніші питання світу.

Джерело: Це міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є "прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення представників бізнесу, а також політичних, академічних та інших лідерів".Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі. Вона охоплює близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів і журналістів. Діячі обговорюють найактуальніші питання світу.Джерело: Вікіпедія

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