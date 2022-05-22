Дає знак за 3 – 5 хвилин до атаки: з тероборонівцями у гарячій точці служить собачка Білка

Ряди тероборони активно підтримують і чотирилапі друзі - в одній із бригад ТРО з початку повномасштабної війни служить собака Білка, яка може передбачити російські обстріли.

Білка доєдналася до лав територіальної оборони 28 лютого, на 4 день повномасштабної війни Росії проти України. Її знайшли цуценям на позиціях українські бійці.

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Зараз чотирилапа розумниця працює разом з бійцями ТРО – вона має непересічне чуття небезпеки та регулярно допомагає українським захисникам.

Собачку Білку місячним голодним цуценям знайшли десь на позиціях 28 лютого. Зараз вона допомагає бійцям - позиції знаходяться під постійними російськими обстрілами і щоразу, за 3-5 хвилин до початку, вона дає знак,

– розповіли в ТРО Збройних Сил України.

Разом із Білкою службу у 123 бригаді Сил ТРО несуть друзі з позивними "Змій" та "Тренер".

"Змій" – це досвідчений боєць з Миколаєва, який вже встиг повоювати з росіянами 2014 року на Донбасі. До війни він був власником будівельної фірми, а тепер стоїть на обороні України.

"Тренером" кличуть відомого та шанованого серед миколаївських вболівальників футбольного арбітра. 21 травня "Тренеру" вдалося знешкодити ворожу розтяжку, яка загрожувала життю та здоров'ю українців.

БІлка разом з бійцями ТРО працює для того, щоб Україна якнайшвидше перемогла загарбників.

Чотирилапі зірки в ЗСУ

Найвідомішою собакою війни сміливо можна вважати бойового пса Патрона – одного з живих символів повномасштабного вторгнення агресора та відданої боротьби українців проти Росії.

2-річний песик, який має кличку Патрон – це собака-винюхувач вибухівки та талісман Служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, до 19 березня Патрон встиг виявити понад 90 одиниць вибухівки, яку розкидали російські загарбники під час відходу з Чернігова.

Патрон має свій іменний жилет із ручкою – так рятувальникам можна легко переносити песика, не змушуючи його втомлюватися. Також Патрон має сторінку в інстаграмі – за його роботою вже стежать понад 60 тисяч фоловерів у соцмережі.

Патрон став одним із символів українського спротиву загарбницьким діям Росії, а також улюбленцем митців з України та світу. Песика зобразили на десятках художніх робіт. Крім того, Укрпошта анонсувала колекційну марку із псом Патроном.

Цікавий факт – Патрон особливо ефективний при розміновуваннях території, оскільки його ваги не вистачає для того, щоб ворожа міна здетонувала. Так крихітний песик залишає в безпеці рятувальників.

Крім того, Україна знає ще одного чотирилапого розмінувальника – німецького вівчура Алмаза, який лише нещодавно вступив на службу, та вже демонструє неабиякі результати. На рахунку молодого Алмаза – вже не одна виявлена міна.

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