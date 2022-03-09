Дайте більше зброї, щоб ми могли захищатись, – Кулеба емоційно закликав Німеччину допомогти

Німеччина має приймати більше рішень для того, щоб зупинити агресію Росії проти України.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав Німеччину надати Україні більше зброї.

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Він зазначив, що вдячний за допомогу та низку складних, "хоч і трагічно запізнілих" кроків, які зробила Німеччина.

Але Путін не зупиняється. Продовжують гинути невинні українські чоловіки, жінки та діти. Рішень має бути більше, але головне – вони повинні бути проактивними, негайними. Почуйте нарешті Україну і дійте, поки ми не загинули, і Путін не пішов далі,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна потребує допомоги, а саме введення жорсткіших санкції проти Росії, зокрема:

відмову від російських енергоносіїв;

відключення Ощадбанку від SWIFT;

заморожування кореспондентських рахунків російських банків та компаній;

заборона входу російських кораблів до європейських портів.

"Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї", – закликав міністр.

Міністр також зазначив, що Україна потребує постійного публічного тиску на Росію з боку партнерів.

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