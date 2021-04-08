ДБР влаштувало обшуки у головному офісі Укрзалізниці, – депутатка

До центрального офісу Укрзалізниці з обшуками прийшли співробітники Державного бюро розслідувань. Сталося це перед початком засідання ТСК Верховної Ради з питань оцінки стану національного перевізника.
Джерело:телеграм Ольги Василевської-Смаглюк
Інформацію про обшуки підтвердила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Водночас вона написала, що деталі уточнюються.
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Що відомо про обшук в УЗ
Як повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews, представник служби охорони підтвердив на камеру, що слідчі дійсно прийшли до центрального офісу Укрзалізниці. Інших подробиць наразі немає.
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Варто зазначити, що обшуки почалися перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки Укрзалізниці й оцінки її стану.
Засідання заплановане на 8 квітня і має розпочатися о 14:00. Під час нього говоритимуть про недбалість і правопорушення з боку керівництва компанії, які могли призвести до погіршення технічного стану і падіння виробничих показників.
Перевірка УЗ
- Ще 27 січня Верховна Рада створила комісію для перевірки та оцінки стану Укрзалізниці. Зробили це для того, щоб провести неупереджену і прозору перевірку відомства. Відомо, що ТСК перевірятиме фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці.
- Раніше Глава ТСК депутатка Юлія Гришина повідомила, що у травні 2020 року ревізія Укрзалізниці виявила порушень майже на 12 мільярдів гривень.
- Гришина додала, що отримала понад 20 звернень від окремих працівників та цілих колективів УЗ, які скаржаться на грубі порушення трудового законодавства, розтрати та привласнення ресурсів підприємства.