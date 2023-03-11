В ДБР спростували інформацію про те, що Баканов перебуває під слідством

Інформація про те, що нібито Баканов перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива. Цю інформацію підтвердили в ДБР.

Кілька днів тому ЗМІ, посилаючись на ОП, поширили інформацію про те, що Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни. Нібито його звинувачують у провалі роботи СБУ в передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

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Чому в ДБР немає справи проти Баканова

"Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами – повний провал", – цитувало видання "Новое время" джерело в ОП.

Одна цю інформацію спростували.

BBC News Україна відправила запит в ДБР і отримали таку відповідь:

У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили.

Також BBC News Україна стало відомо з власних джерел, що службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень.

За що Баканова усунули з посади

Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського, який працював з ним ще в "Студії "Квартал 95". Він став головою СБУ в серпні 2019 року. Через три роки, 17 липня 2022 року, президент усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов'язків.

ЗМІ припускали, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість зрадників в лавах спецслужби.

Була навіть інформація, що Баканова не було в країні на момент вторгнення, але джерела в його оточенні запевняють, що він жодного разу не залишав Україну з 24 лютого 2022 року.

Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв. Згодом його остаточно звільнили, а головою СБУ призначили Василя Малюка.