ДБР оголошує Іллю Киву в міжнародний розшук

Державне бюро розслідувань хоче оголосити проросійського нардепа Іллю Киву у міжнародний розшук. Слідчі вже зібрали необхідний пакет документів.

Найближчим часом ДБР передасть ці документи закордонним колегам. Після того Киву оголосять у розшук по всьому світу.

До теми Кива став джерелом фейків про Україну в Росії, – Лещенко

10 березня слідчий суддя Личаківського суду Львова задовольнив клопотання слідчого та обрав Киві запобіжний захід. Мовиться про тримання під вартою.

Нагадаємо, що 6 березня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Навіть однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

А все тому, що Кива втік в Іспанію і заявив, що не повернеться в Україну, бо це "не його війна". Крім того, він активно поширює фейки, які використовують кремлівські пропагандисти.

До теми дивіться відео про те, чим відомий одіозний Ілля Кива: