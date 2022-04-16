ДБР підозрює закарпатських митників у незаконному сприянні компанії Медведчука

Слідчі ДБР повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 мільйона гривень.

У 2017 – 2018 роках компанія зі сфери впливу Віктора Медведчука завозила в Україну залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Але в документах зазначалось, що у цистернах – газовий конденсат, який не є підакцизним товаром.

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Цьому сприяли митник, які під час митного оформлення "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило компаніям ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівники митного поста підозрюються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень,

– йдеться в повідомленні бюро.

Якщо провину митників буде доведено, їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Затримання Медведчука: що відомо

12 квітня СБУ провела спецоперацію із затримання кума Путіна. Його впіймали у військовій формі ЗСУ, коли він намагався виїхати з Київщини.

Проросійський політик ховався 47 днів. Спецслужби кажуть, що він хотів перетнути український кордон та потрапити на територію Придністров'я.

Президент України припустив, що Медведчука можуть обміняти на полонених українців.

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