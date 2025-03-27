ДБР провело обшук у речника InformNapalm Михайла Макарука: у спільноті заявляють про тиск

У міжнародній спільноті InformNapalm повідомили, що вранці 26 березня співробітники ДБР без ухвали суду провело обшук у помешканні їхнього речника Михайла Макарука. У нього вилучили особисту комп’ютерну техніку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міжнародної спільноти InformNapalm.

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Що відомо про обшуки у Макарука

У спільноті розповіли, що обшук у Макарука оформили як "невідкладну слідчу дію" без ухвали суду. Однак такі дії суперечать українському законодавству, оскільки подібні заходи дозволені лише у випадках, коли існує загроза життю людей або майну, чи в разі безпосереднього переслідування підозрюваного. Однак Михайло не є підозрюваним, і жодних обвинувачень йому не висували.

Тобто дії працівників ДБР виглядають як злочинне свавілля і замовний тиск з боку третіх осіб. При цьому ні до, ні під час обшуку не було висунуто ніяких звинувачень, а весь обшук зводився до того, що вони забрали особисту комп’ютерну техніку. Тобто метою цих дій було без ухвали суду і без жодних законних підстав викрасти ноутбуки у Михайла,

– йдеться у заяві спільноти.

Впродовж 24 годин представники спільноти, офіційні посадові особи та адвокати намагалися отримати від працівників ДБР пояснення щодо правових підстав таких дій. Однак станом на 10:00 27 березня жодної офіційної відповіді так і не було надано.

"Ми підозрюємо, що протиправні дії ДБР обумовлені лише бажанням третіх осіб тиснути на відомого активіста та речника InformNapalm, який 21 березня 2025 на своїй особистій сторінці у Facebook поділився своєю позицією щодо скептичного ставлення до ДБР, працівники якого періодично намагались тиснути на нього", – зазначають у повідомленні.

У розвідувальній спільноті припускають, що техніка, яку вилучили працівниками ДБР, може бути скомпрометована, а дані з неї можуть бути скопійовані та передані російським спецслужбам.

24 Канал намагається зв'язатися з ДБР, щоб отримати коментар щодо цієї ситуації.

До слова, у лютому НАБУ та САП провели обшуки у Київській міськраді. Було виявлено 10 посадовців, які організували корупційні схеми в земельній та бюджетній сфері столиці.