ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова Атрошенком
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань провело обшуки в компаніях, які пов'язують з міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком. Посадовців мерії підозрюють у махінацій під час проведення тендеру щодо доріг.
Слідчі територіального управління ДБР Києва перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних грошей під час проведення ремонту доріг в обласному центрі.
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Посадовці мерії брали участь у злочинній схемі
Оборудку посадовці могли проводити спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та з низкою приватних структур.
У межах досудового розслідування ДБР провело обшуки у компаніях, які пов'язують з головою Чернігівської міської ради Владиславом Атрошенком. За інформацією слідства, їхню діяльність координували з одного офісного центру.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- чернетки фінансово-господарської звітності;
- печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;
- 1,6 мільйона гривень та 60 тисяч доларів.
Наразі проходять профільні експертизи для встановлення якості виконаних робіт.
ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова / Фото ДБР
Деталі махінацій зловмисників
Правоохоронці з'ясували, що у 2021 році управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери щодо ремонтних робіт дороги на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови. У результаті перемагала визначена компанія.
Далі "фірма-переможець" замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов'язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат.
Відкрили кримінальне провадження
Після виявлення порушень правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Санкція статті передбачає ув'язнення до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Наразі триває досудове розслідування.
Під час обшуків влучили докази махінацій / Фото ДБР
ДБР перевіряє причетність посадовців Чернігівської мерії до махінацій: дивіться відео