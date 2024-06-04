ДБР проводить обшуки у заступника Кличка, – джерела

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до КМДА. Також обшуки проходять у заступника мера столиці Костянтина Усова.

Усова підозрюють в тому, що він регулярно вимагав кошти в одного з місцевих перевізників. Про це повідомили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах.

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Що відомо про обшуки у КМДА та Усова

Наразі офіційної інформації про обшуки немає. Однак джерело у правоохоронних органах повідомило, що Усова підозрюють у вимаганні хабаря – він на системній основі просив "неправомірну" вигоду в одного з київських перевізників.

Наразі Усов ніяк не коментував цю інформацію.

Варто зазначити, що це не вперше. У грудні 2021 року ДБР і прокуратура Києва приходити в Департамент транспортної інфраструктури КМДА з обшуками.

У чому раніше звинувачували Усова

Так, у жовтні 2021 року ПП "Авен Езер" та ТОВ "Ярослав Авто", які здійснюють перевезення в Києві, заявили, що Усов змушує їх платити по 200 гривень на день із кожної машини. А тих, хто не погоджується, позбавляють ліцензії.

Тоді Усов назвав кримінальне провадження правоохоронців "порожнім", звинувативши їх у підігруванні "автобусної мафії".

Також ЗМІ заявляли, що в тому ж році Усов отримав контроль над КП "Київпастранс" через свою людину, яку він приставив радником до директора комунального підприємства Дмитра Левченка.

Нібито це дозволило йому з легкістю шантажувати перевізників, і у випадку незгоди платити – викидати із ринку, перекриваючись комунальними автобусами або перевізниками з області, які мають старіший, а подекуди й аварійний автопарк.

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