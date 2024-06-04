ДБР проводить обшуки у заступника Кличка, – джерела
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до КМДА. Також обшуки проходять у заступника мера столиці Костянтина Усова.
Усова підозрюють в тому, що він регулярно вимагав кошти в одного з місцевих перевізників. Про це повідомили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах.
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Що відомо про обшуки у КМДА та Усова
Наразі офіційної інформації про обшуки немає. Однак джерело у правоохоронних органах повідомило, що Усова підозрюють у вимаганні хабаря – він на системній основі просив "неправомірну" вигоду в одного з київських перевізників.
Наразі Усов ніяк не коментував цю інформацію.
Варто зазначити, що це не вперше. У грудні 2021 року ДБР і прокуратура Києва приходити в Департамент транспортної інфраструктури КМДА з обшуками.
У чому раніше звинувачували Усова
Так, у жовтні 2021 року ПП "Авен Езер" та ТОВ "Ярослав Авто", які здійснюють перевезення в Києві, заявили, що Усов змушує їх платити по 200 гривень на день із кожної машини. А тих, хто не погоджується, позбавляють ліцензії.
Тоді Усов назвав кримінальне провадження правоохоронців "порожнім", звинувативши їх у підігруванні "автобусної мафії".
Також ЗМІ заявляли, що в тому ж році Усов отримав контроль над КП "Київпастранс" через свою людину, яку він приставив радником до директора комунального підприємства Дмитра Левченка.
Нібито це дозволило йому з легкістю шантажувати перевізників, і у випадку незгоди платити – викидати із ринку, перекриваючись комунальними автобусами або перевізниками з області, які мають старіший, а подекуди й аварійний автопарк.
Що відомо про Костянтина Усова: головне
- Усов починав свій розвиток, як журналіст. Зокрема працював у "Телекритиці", на "Новому каналі", СТБ, "Фокусі" та "Дзеркалі тижня", у ще у газеті "Коммерсантъ Украина" та на телеканалі ТВі.
- У 2014 році Костянтина Усова обрали депутатом Верховної Ради від Кривого Рогу по 33-му мажоритарному округу, що зробило його наймолодшим мажоритарником восьмого скликання парламенту.
- Під час роботи у Верховній Раді Усов обіймав посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку та секретаря Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.
- Він також представляв Україну як заступник члена Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. У січні 2018 року Усов став членом Комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини, який відповідає за формування Європейського суду.
- На місцевих виборах 2020 року його обрали депутатом Київської міської ради 9-го скликання. А 9 лютого 2021 року Віталій Кличко призначив Усова своїм заступником.