У Чернівецькому ТЦК побили чоловіка в наручниках: фігурантам "світить" до 12 років тюрми

ДБР розслідує побиття чоловіка у приміщення Чернівецького ТЦК та СП, яке сталося у липні 2022 року. На кадрах, які опинилися у мережі, щонайменше двоє людей у військовій формі та один у цивільному застосовують силу щодо чоловіка у наручниках.

ДБР розслідує дії військових та правоохоронців у приміщенні Чернівецького обласного військкомату. Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео.

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Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження

На кадрах з побиттям чоловіка у Чернівецькому ТЦК можна побачити щонайменше трьох поліцейських (двоє чоловіків та одну жінку), кількох людей у військовій формі та ще одного у цивільному.

Правоохоронці, як свідчать кадри, спостерігали за побиттям і, схоже, не вживали жодних дій. У ДБР розповіли, що потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Наразі, як повідомили в ДБР, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР інформує, що після побиття, яке сталося 30 липня 2022 року, наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування.

У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

У рамках розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників ТЦК та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина.

Побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК: деталі