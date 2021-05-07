ДБР взялося за розслідування смерті рятувальника, який загинув через нерозкритий парашут

Державне бюро розслідувань почало розслідування обставин смерті рятувальника під час стрибків із парашутом у Ніжині Чернігівської області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Трагічний інцидент трапився під час проведення планових стрибків з парашутом 6 травня. Загинув інструктор-рятувальник спеціального авіаційного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Ніжині.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження
За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ.
Під час виконання стрибка в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям купола парашута. У результаті чоловік загинув.
Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками статті про порушення правил польотів або підготовки до них.
Що відомо про рятувальника, який загинув
- Мер Ніжина Олександр Колода розповів, що загинув 34-річний рятувальник-інструктор Андрій Хіміч. Він входив до Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС.
- Чоловік проживав в Ніжині. Він був прапорщиком та інструктором пошуково-рятувальної служби.