ДБР взялося за розслідування смерті рятувальника, який загинув через нерозкритий парашут

Державне бюро розслідувань почало розслідування обставин смерті рятувальника під час стрибків із парашутом у Ніжині Чернігівської області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Трагічний інцидент трапився під час проведення планових стрибків з парашутом 6 травня. Загинув інструктор-рятувальник спеціального авіаційного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Ніжині.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження

За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ.

Під час виконання стрибка в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям купола парашута. У результаті чоловік загинув.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками статті про порушення правил польотів або підготовки до них.

Що відомо про рятувальника, який загинув