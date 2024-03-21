ДБР відкликало претензії до sportbank

ДБР повідомило про відсутність доказів протиправної діяльності колишнього і чинного бенефіціарів компаній-засновників фінансової установи.

Правоохоронці не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank (ТОВ "Дивотек" та ТОВ "ДТ-Нетворк"). Про це повідомила пресслужба sportbank та надала відповіді ДБР та Офісу Генерального прокурора на запити адвокатів фінансової установи.

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Державне бюро розслідувань не має претензій до діяльності sportbank

У повідомленні пресслужби зазначили, що адвокати фінустанови відправили запит до ДБР з проханням пояснити, чи здійснюється досудове розслідування стосовно sportbank у будь-якій кримінальній справі. У відповідь ДБР повідомило, що перевірка причетності sportbank до можливого скоєння злочинів дійсно проводилася, але в межах розслідування щодо інших осіб.

В ході здійснення досудового розслідування не здобуто доказів вчинення службовими особами ТОВ "Дивотек", ТОВ "ДТ-Нетворк" кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000001384,

– йдеться у відповіді ДБР на запит юриста sportbank.

Також Державне бюро розслідувань повідомляє про відсутність доказів протиправної діяльності колишнього і чинного бенефіціарів компаній-засновників фінансової установи – підприємців Никити Ізмайлова та Андрія Савченка.

Водночас Офіс генерального прокурора у відповіді адвокатам банку на запит повідомив про відсутність у Єдиному реєстрі досудових розслідувань інформації про застосування заходів кримінально-правового характеру та наявність будь-яких кримінальних справ щодо ТОВ "Дивотек" та ТОВ "ДТ-Нетворк".

Зауважимо, що 12 січня 2024 року, слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова провели обшук в офісних приміщеннях sportbank. У рішенні слідчого судді йшлося про те, що посадові особи банку нібито можуть бути причетними до протиправної діяльності, пов'язаної із державною зрадою, легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом тощо. У банку дії правоохоронців розцінили як безпідставний тиск на бізнес.