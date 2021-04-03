ДБР відкрило кримінальну справу проти Медведчука і Козака за держзраду

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака. Раніше вони потрапили під санкції України

Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Відповідну заяву опублікував депутат Олексій Гончаренко. Він заявив, що отримав інформацію про кримінальну справу від Генпрокуратури України.

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За інформацією Гончаренка, справу проти Медведчука і Козака відкрили за державну зраду.

В інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Медведчук коментував питання, щодо введення санкцій РНБО проти Козака, а також анулювання ліцензій ZIK, NewsOne і "112 Україна". Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду,
– написав Гончаренко.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з ДБР, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію. Коли ми отримаємо відповідь, то доповнимо цей матеріал.

Санкції України проти Медведчука і Козака

  • 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. За даними СБУ, вони можуть бути причетні до фінансування тероризму.
  • Ще раніше Україна наклала санкції на Козака та його 3 телеканали, які відомі своєю проросійською риторикою.
  • Також РНБО ввела санкції проти дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Їй разом з Оксаною Марченко, належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії, який ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР".


Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу