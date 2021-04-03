ДБР відкрило кримінальну справу проти Медведчука і Козака за держзраду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака. Раніше вони потрапили під санкції України

Відповідну заяву опублікував депутат Олексій Гончаренко. Він заявив, що отримав інформацію про кримінальну справу від Генпрокуратури України.

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За інформацією Гончаренка, справу проти Медведчука і Козака відкрили за державну зраду.

В інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Медведчук коментував питання, щодо введення санкцій РНБО проти Козака, а також анулювання ліцензій ZIK, NewsOne і "112 Україна". Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду,

– написав Гончаренко.

Санкції України проти Медведчука і Козака

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. За даними СБУ, вони можуть бути причетні до фінансування тероризму.

Ще раніше Україна наклала санкції на Козака та його 3 телеканали, які відомі своєю проросійською риторикою.

Також РНБО ввела санкції проти дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Їй разом з Оксаною Марченко, належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії, який ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР".

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з ДБР, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію. Коли ми отримаємо відповідь, то доповнимо цей матеріал.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу