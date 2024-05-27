Заробив мільйон доларів на ухилянтах: ДБР викрило схему з посадовцем одеського ТЦК

ДБР викрило посадовця Приморського РТЦК та СП в Одесі на злочинній схемі. Цей чоловік організував масштабний механізм заробітку на військовозобов'язаних, що хотіли уникнути мобілізації.

Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Самому посадовцю одеського ТЦК правоохоронці повідомили про підозру.

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ДБР викрило злочинну схему з ухилянтами в Одесі

У Державному бюро розслідувань розповіли, що протиправна схема діяла в одеському ТЦК з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США,

– пояснили правоохоронці.

Представники ДБР також зазначили, що частина з ухилянтів уже встигла виїхати за кордон. Водночас під час проведення спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

ДБР викрило посадовця одеського ТЦК на незаконному збагаченні / Фото ДБР

"Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади", – заявили в ДБР.

Варто зазначити, що санкція статті, у разі доведення провини підозрюваного у судовому порядку, передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

У ДБР також зазначили, що вже проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.

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