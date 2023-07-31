Встановив Windows: підприємець привласнив 7 мільйонів на закупівлі комп’ютерів для ЗСУ

Підприємець з Києва шахрайським способом нажився на 7 мільйонів гривень при закупівлі комп'ютерів для ЗСУ. Він за додаткові кошти обіцяв встановити операційну систему, яка вже була на комп'ютерах.

Він навіть надав "доказ" – фіктивну довідку, що він придбав встановлення операційної системи окремо. Однак ДБР викрило чоловіка – йому вручили підозру.

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Чоловік нажився на комп'ютерах для ЗСУ

Підприємець уклав угоду з військовою частиною на постачання 1500 комп'ютерів та комплектуючих до них. Також він взяв додаткову плату за встановлення операційної системи на ці комп'ютери.

Чоловік запевнив військових, що придбав встановлення окремо. Як доказ він показав угоду, яка виявилася фіктивно. Чоловік збрехав – операційну систему вже встановив сам виробник. Загальна сума збитків за договором становить 7 мільйонів гривень. Кошти на це виділялися з державного бюджету.

Підприємцю вручили підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Покарання за статтею передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід.

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