ДБР викрило харків'янина, який під обстрілами чекав "русский мир" та закликав до окупації міста

Державне бюро розслідувань викрило харків'янина, який під обстрілами чекав "русский мир". Заклики про це він активно поширював у соцмережах.

Відповідну інформацію повідомили у ДБР 10 квітня. Чоловіку загрожує до 5 років тюрми.

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Харків'янин під обстрілами хотів "русского мира"

Оперативники ДБР розповіли, що їх зацікавив мешканець Харкова, який відкрито підтримував росіян у соціальних мережах.

У той час, коли обласний центр обстрілювали російські війська, чоловік публікував повідомлення, про те, як з нетерпінням чекає повну окупацію міста. Також активно вів листування в месенджерах, де закликав підтримувати загарбників,

– повідомили у ДБР.

До нього прийшли 10 квітня, проте він з ДБР виявився не настільки говірким. Відомо, що:

працівники ДБР та слідчий відділ СБУ в Харківській області зареєстрували кримінальну справу;

чоловіку повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, з конфіскацією майна або без такої.

ДБР викрили харків'янина, який виступав за "русский мир" / Фото Держбюро

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