Злитки золота, елітні авто, мільйонів доларів: депутат Рівненської облради незаконно збагатився

Незадекларовані статки на мільйони доларів виявило ДБР у депутата Рівненської облради. Він є заступником голови Поліського лісового офісу державного підприємства "Ліси України".

Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, депутат встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. За даними джерел УП, йдеться про Віталія Суховича.

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Понад 4 мільйони доларів готівкою, злитки золота та багато іншого

До лютого 2023 року підозрюваний був начальником Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Далі обійняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

У межах відкритого кримінального провадження вже провели обшуки в помешканці та на робочому місці депутата й членів його сім'ї. Цікаво, що правоохоронці виявили та вилучили понад 4 мільйони доларів у різній валюті. І це лише готівкою, зауважили в ДБР.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами,

– додали в Держбюро розслідувань.

Депутата викрили на незаконному збагаченні / Фото ДБР

Крім того, депутат володів 4 земельними ділянками у Рівному. На них будував котеджі. До речі, ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Депутата Рівненської облради викрили в незаконному збагаченні: дивіться відео

Зверніть увагу! Депутату повідомили про підозру за статтею 368-5 "Незаконне збагачення". Згідно з санкцією, йому загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Окрім того, до НАЗК скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї.

Що ще відомо про Віталія Суховича

У 2018 Сухович отримав відзнаку Міноборони "За значний особистий внесок в організації та надання всебічної допомоги особовому складу частин та підрозділів ЗСУ та активну громадянську позицію".

Віталій Сухович / Фото з сайту Рівненської облради