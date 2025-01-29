Ціна послуги – 70 000 гривень: в ТЦК у Харкові заблокували нову схему ухилення від мобілізації

У Харкові в одному з ТЦК і СП викрили схему ухилення від мобілізації. Громадянам пропонували стати на облік в іншому військкоматі, який був підпорядкований організаторам оборудки, та видавали підроблені повістки.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань. Правоохоронцям вдалося затримати посередника, якого найняли організатори злочинної схеми.

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Співробітники ТЦК заробляли на схемі ухилення від служби

В одному з харківських ТЦК і СП чоловікам пропонували фіктивно змінити місце проживання, щоб стати на облік в потрібному військкоматі. Там чоловікам кожного місяця оформлювали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

Зміна місця проживання робилася дуже швидко, усі документи співробітники ТЦК заповнювали в присутності "замовника".

За таку можливість уникнути мобілізації організатори просили у військовозобов'язаних 70 000 гривень.

ДБР затримало чоловіка, який мав отримати гроші від чергового "клієнта". Також відомо, що він раніше теж використав цю схему, аби ухилитися від служби.

В Україні припинили масштабні оборудки для ухилення від мобілізації

У листопаді співробітникам СБУ вдалося ліквідувати схеми ухилення від мобілізації, якими користувалися військовозобов'язані у кількох областях України. Посадовці ВЛК і МСЕК отримували хабарі за фіктивні медичні висновки для уникнення призову. Правопорушників вдалося затримати, за підробку документів і хабарництво кожному з них загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.