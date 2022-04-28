ДБР вилучило понад 192 тисяч доларів в екснардепа, наближеного до Януковича

Працівники Державного бюро розслідувань вилучили 192 тисячі 400 доларів, які належали екснардепу України від "Партії регіонів". Повідомляється, що він був наближеним до сім’ї президента-утікача Віктора Януковича.

Згідно з даними пресслужби Бюро, ексрегіонал спільно з оточенням Януковича "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.

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Співпрацював із Росією після окупації Донбасу

Як повідомляє ДБР, після створення так званої "ДНР", зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією та навіть зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Ексдепутат акумулював у банківській скриньці частину коштів, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. У результаті обшуку було вилучено 192 тисяч 400 доларів США,

– повідомляє пресслужба відомства.

Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

Наразі розпочато досудове слідство за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади та виправдовування збройної агресії Росії проти України.

ДБР нагадує, що раніше вдалося арештувати 200 мільйонів гривень нардепа, які знаходились на банківських рахунках, відкритих в українських банках.

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