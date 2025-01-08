Пішов у СЗЧ і підбурював на це бійців: ДБР затримало командира роти скандальної 155 ОМБР

ДБР затримало старшого лейтенанта зі 155 окремої механізованої бригади, який сам пішов у СЗЧ та підбурював до втечі своїх підлеглих. Військового затримали 8 січня у Рівненській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ДБР. Чоловік обіймав посаду командира однієї з рот бригади.

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Командир закликав підлеглих покинути частину

Наприкінці минулого року старший лейтенант мав передати очолювану ним роту до іншого підрозділу. Але він відмовився виконати вимогу, самовільно залишив місце несення служби та наказав воїнам зі своєї роти теж тікати без зброї.

Правоохоронці ДБР і СБУ знайшли та затримали колишнього командира, доставили до Києва, де повідомили йому про підозру у СЗЧ і відмові виконати наказ. За скоєне йому може загрожувати ув'язнення строком до 10 років.

Нині чоловіка тримають під вартою з можливістю внесення застави.

Розслідування щодо фактів СЗЧ у 155 ОМБР

Випадки СЗЧ у 155 ОМБР "Анна Київська" підтвердили у Франції. Там на навчанні перебували 2 300 солдатів, переважно строковиків без бойового досвіду. Під час формування нової бригади були також виявлені системні недоліки в управлінні та підготовці військових.