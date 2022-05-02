ДБР затримало довірених осіб Киви, які мали організовувати провокації з "тітушками" на Одещині

Правоохоронці зірвали плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня, затримавши довірених осіб сумнозвісного колишнього нардепа та зрадника Іллі Киви.

Спецслужби Росії через підконтрольних представників криміналітету хотіли дестабілізувати ситуацію в Одещині через підбурення до масових безладів та організації протестів, які могли б призвести до підриву державності та повалення державного ладу України.

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Затримано двох "помічників" Киви

Проте Державне бюро розслідувань у межах широкомасштабної спецоперації затримало двох довірених осіб Іллі Киви, які мали організовувати всі ці провокаційні акції на Одещині із залученням "тітушок".

Одна із довірених осіб Киви мала організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України. Затриманий на замовлення Киви відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та в мітингах на території країни.

Ще один затриманий "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які мали охороняти представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

У ДБР повідомляють, що під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам. У тому числі йдеться і про використання фізичної сили. Також відомо, що масові акції фінансувались представниками політичної партії ОПЗЖ.

Загалом ДБР встановило вже понад 30 "тітушок", яких керівництво політичної партії ОПЗЖ використовувало у ролі силового блоку.

Причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року ще перевіряється.

Роковини трагедії в Одесі

Нагадаємо, що у цей день 2 травня 2014 року внаслідок сутичок, які були спровоковані проросійськими озброєними найманцями із прибічниками європейського курсу незалежної України, а також через пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, ще 250 осіб постраждали.

Рупор Кремля Кива

Додамо, що Ілля Кива є одним з рупорів Кремля у війні проти України. Перед початком війни він встиг втекти до Іспанії, а вже звідти перебратися до Москви. Зараз же на території Росії Кива займається поширенням російських фейків.

Також відомо, що зрадник звернувся до Путіна з проханням надати йому політичний притулок та громадянство Росії, і поклявся "вірно виконувати покладені на нього завдання".

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