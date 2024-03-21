Незаконно збагатився на понад 50 мільйонів гривень: ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ

Державне бюро розслідувань затримали чоловіка, який раніше займав високу посаду у Збройних Силах України. Його звинувачують у незаконному збагаченні.

Він обіймав посаду у одному з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ. Під час виконання обов'язків він незаконно збагатився на 58 мільйонів гривень.

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Проводять обшуки

Зокрема, мовиться про автомобіль Toyota, 2022 року, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 квадратних метри, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума перевищує його законні доходи.

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого. Також вирішують питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконні активи накладено арешт.

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