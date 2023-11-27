Загибель керівництва МВС: ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах

Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера, що сталася у січні цього року у Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення захисникам та потерпілим, згодом їх передадуть до суду.

Слідство встановило точну причину катастрофи, провівши всі необхідні для цього експертизи. Ще на початку серпня 5 посадовцям ДСНС оголосили про підозру.

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Розслідування завершено

У ДБР повідомили, що було завершено розслідування падіння гелікоптера з керівництвом МВС та супроводжуючими особами у Броварах.

Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду,

– написали у Державному бюро.

Ще у серпні підозру оголосили п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Слідство встановило, що вони відверто порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Мова йде про таких осіб:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

виконувач обов'язків командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки".

Деталі жахливої авіатрощі

Авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня 2023 року. Керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. На жаль, усі, хто перебував на борту, загинули – там був також глава Денис Монастирський.

Слідство встановило, що посадовці ДСНС використали гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Він не мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Також у той день були несприятливі погодні умови, про що не повідомили командиру екіпажу. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.