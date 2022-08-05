Гранати, які "беркутівці" кидали у майданівців, були з росії: кого з експосадовців судитимуть

Понад 8 років тому, під час Революції Гідності, працівники "беркута" закидували протестувальників у центрі Києва гранатами. З'ясувалось, що вони були завезені в Україну з росії.

Про це свідчать результати спеціального досудового розслідування, проведеного ДБР. Судитимуть у справі щодо незаконного постачання гранат з країни-агресорки колишнє керівництво МВС часів президента-втікача януковича.

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Деталі розслідування

У ДБР відзвітували про завершення спеціального досудового розслідування у справі незаконного постачання гранат з росії під час Революції Гідності 2014 року. У справі фігурують такі експосадовці МВС України часів президентства януковича:

колишній міністр внутрішніх справ України;

ексзаступник очільника МВС та колишній начальник Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України.

Слідством встановлено, що у січні 2014 року колишні високопосадовці незаконно переправили літаком з території росії:

ручні газові гранати "Дрейф-2";

світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М";

ручні димові гранати виробництва країни-агресорки.

До слова, ці спецзасоби не пройшли належної експертизи щодо можливості та порядку їхнього застосування до людей. Водночас у січні-лютому 2014 року вони були протиправно застосовані підрозділами МОП "беркут" проти учасників акцій протесту у столиці.

Унаслідок їхнього використання "беркутівцями" 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Крім того, посадовці розтратили понад 1 мільйон гривень з бюджету України під час розмитнення цих російських гранат.

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Тепер фігурантів справи обвинувачують у перевищенні владних повноважень за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а також незаконному перешкоджанні акціям протесту у центрі Києва під час Революції Гідності зі застосуванням фізичного насильства.

Зазначається, що обвинувальний акт у справі було скеровано до суду. Фігурантам заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, їх оголошено у розшук. За оперативною інформацією, обвинувачені наразі переховуються на території росії.

Додамо, що невикористані гранати було вилучено у ході здійснення досудового розслідування. Після початку повномасштабного вторгнення росії їх передали Національній поліції України й вони нині допомагають боронити нашу державу від окупантів.

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