У ДБР заявили, що через втечу Порошенка за кордон проситимуть найжорсткіший запобіжний захід

У ДБР повідомили, що через втечу Петра Порошенка за кордон проситимуть найжорсткіший запобіжний захід. ​Політик ухилився від явки до суду та натомість "поїхав у невідомому напрямку".

У межах кримінального провадження про закупівлі вугілля із тимчасово окупованих територій наразі триває досудове розслідування. Деталі розкрила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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У межах справи про підозру вже повідомили:

двом народним депутатам України. Серед них – Порошенко;

ексміністру енергетики та вугільної промисловості;

топменеджеру часів Януковича.

Слідчий звернувся до Печерського райсуду міста Києва з клопотанням про обрання Порошенку запобіжного заходу. Водночас політик не прийшов до суду. Саме тому слідчий суддя досі не розглянув зазначене клопотання.

За даними ЗМІ, Порошенко планує повернутися в Україну.

Ухилення п'ятим Президентом України від виконання процесуальних обов'язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу,

– мовиться у повідомлення.

Є ухвала про затримання Порошенка

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду.

Тим часом у Порошенка запевняють: підстав для затримання немає, політик готовий сам прийти до суду, коли повернеться в Україну.

Повернутися додому п'ятий президент України планує 17 січня.

Допис ДБР:

​П'ятий Президент України ухилився від явки до суду

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо закупівлі вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".

У вказаному кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру:

• двом народним депутатам України, один з яких п'ятий Президент України;

• колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості;

• топменеджеру часів Януковича.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року співробітники ДБР намагалися вручити п'ятому Президенту України повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку.

З метою виконання народним депутатом покладених на нього процесуальних обов'язків, слідчий за погодженням з в. о. Генерального прокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

У зв'язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею.

За інформацією ЗМІ, п'ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу.

Ухилення п'ятим Президентом України від виконання процесуальних обов'язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу.

Згідно зі статтею 24 Конституції України, всі громадяни, у тому числі народні депутати, є рівними перед законом.

З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що статтею 42 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що підозрюваний зобов’язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.