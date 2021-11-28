У ДБР заявили, що не відкривали справи проти Бутусова
Джерело:ДБР
У ДБР триває перевірка опублікованого Юрієм Бутусовим відео, на якому він нібито стріляє з гаубиці Д-20. Однак у пресслужбі Державного бюро розслідувань кажуть, що проти журналіста кримінальної справи не відкривали.
Розслідування, яке триває зараз, стосується лише відео, яке опублікував Юрій Бутусов, а не його персони. Про це заявили в пресслужбі ДБР.
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Триває службова перевірка
Перевірку відео журналіста Юрія Бутусова називають службовою. Правоохоронці розслідують те, як цивільна людина отримала доступ до зброї.
Предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї,
– заявили в ДБР.
У ДБР зазначили, що їхньою сферою роботи є розслідування злочинів посадовців і додали, що жодної справи проти журналіста у них немає.
Перевірка відео Бутусова: головне
- Уранці 27 листопада журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, де він нібито стріляє з гаубиці Д-20.
- Цей ролик журналіст приурочив до Дня пам'яті жертв Голодомору.
- У ДБР розпочали перевірку відеоролика Бутусова.
- Відео Бутусова засудила українська делегація в Тристоронній контактній групі.