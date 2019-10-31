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      ДБР днями назве прізвище вбивці 5-річного Кирила Тлявова

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      5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня
      5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня / Фото з фейсбуку

      ДБР днями отримає останню експертизу у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Слідчі назвуть прізвище того, хто зробив смертельний постріл у хлопчика.

      Директор ДБР Роман Труба зазначив, що всі учасники події не розуміли, чий постріл був смертельний, пише "Радіо Свобода".

      Напередодні: У справі про неналежне надання меддопомоги Кирилу Тлявову призначили експертизу

      Слідчі похвилинно відтворили всі обставини й найближчим часом ми назвемо прізвище, хто здійснив постріл,
      – сказав Труба.

      Окрім того, найближчими днями у цій справі будуть оголошені остаточні підозри й після цього ДБР оголосить про завершення досудового розслідування.

      Роман Труба пояснив, що потім розпочнеться процес ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Директор ДБР наголошує, що цей процес може тривати місяць або два. Обмеження у часі може бути встановлене рішенням суду у разі затягування цього етапу.

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Ймовірно, у дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також двоє цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід: троє перебувають у СІЗО, ще один – під домашнім арештом. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини винуватцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Труба заявляв, що досудове розслідування у справі про вбивство хлопця мають завершити у листопаді.

      Дивіться відео: П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Поліція Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Кримінальні новини Діти і неповнолітні Державне бюро розслідувань
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