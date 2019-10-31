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      ГБР на днях назовет фамилию убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова

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      5-летнего Кирилла Тлявова убили 31 мая
      5-летнего Кирилла Тлявова убили 31 мая / Фото с фейсбука

      ГБР на днях получит последнюю экспертизу по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Следователи назовут фамилию того, кто сделал смертельный выстрел в мальчика.

      Директор ГБР Роман Труба отметил, что все участники события не понимали, чей выстрел был смертельный, пишет "Радио Свобода".

      Накануне: В деле о ненадлежащем предоставлении медпомощи Кириллу Тлявову назначили экспертизу

      Следователи поминутно воссоздали все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилию, кто выстрелил,
      – сказал Труба.

      Кроме того, в ближайшие дни в этом деле будут объявлены окончательные подозрения и после этого ГБР объявит о завершении досудебного расследования.

      Роман Труба объяснил, что потом начнется процесс ознакомления подозреваемых с материалами дела. Директор ГБР отмечает, что этот процесс может длиться месяц или два. Ограничение во времени может быть установлено решением суда в случае затягивания этого этапа.

      Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?
      Вероятно, в ребенка стреляли двое пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также двое гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Подозреваемым уже избрали меру пресечения: трое находятся в СИЗО, еще один – под домашним арестом. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка виновникам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Труба заявлял, что досудебное расследование по делу об убийстве парня должны завершить в ноябре.

      Смотрите видео: Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Государственное бюро расследований Дети и несовершеннолетние Жертвы Криминальные новости Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком
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