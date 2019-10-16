Убийство мальчика на Киевщине: в деле о ненадлежащем предоставлении помощи назначили экспертизу

В уголовном производстве относительно возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи 5-летнему Кириллу Тлявову после огнестрельного ранения до сих пор никому не объявлено о подозрении.

Об этом в интервью Цензор.нэт рассказал заместитель главы Национальной полиции – Максим Цуцкиридзе.

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Пока никому не объявлено о подозрении. Уголовное производство открыто по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Внесла это производство прокуратура и определила подследственность за Нацполицией на этапе, когда была изменена подследственность по гибели мальчика, за ГБР,

– сказал Цуцкиридзе.

Он отметил, что сейчас по делу назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, поскольку только эксперты могут сказать, каким именно образом оказывалась помощь.

Цуцкиридзе также отметил, что эксперт направил ходатайство о предоставлении оригиналов медицинских документов, однако они находятся в ГБР, поскольку именно оно и проводит расследование.

Сейчас я буду инициировать вопрос, чтобы изменили подследственность, и мы не делали временных доступов, не изымали документы на ознакомление эксперту. Было бы логично, чтобы ГБР проводило комплексно расследование, учитывая все обстоятельства этого дела,

– отметил Цуцкиридзе.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщал, что следователи ГБР внесли в Единый реестр сведения о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи медиками 5-летнему Кириллу. Расследует производство Нацполиция.

К слову, Труба рассказал, что оружие, из которого убили пятилетнего Кирилла Тлявова, до сих пор не найдено. В то же время досудебное расследование в деле об убийстве мальчика должны завершить в ноябре.

Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?Вероятно, в ребенка стреляли двое пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также двое гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.



Некоторым подозреваемым уже избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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