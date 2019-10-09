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      Убийство мальчика на Киевщине: оружие так и не нашли

      48 Читати новину українською
      Кирилла Тлявова убили 31 мая
      Кирилла Тлявова убили 31 мая / facebook

      Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что оружие, из которого убили пятилетнего Кирилла Тлявова, до сих пор не найдено. В то же время досудебное расследование в деле об убийстве мальчика должны завершить в ноябре.

      Вместе с тем глава ГБР отметил, что этот факт не повлияет на квалификацию преступления, принятие решений в производстве.

      Важно: Как долго полицейские будут пытать и убивать граждан: новые резонансные дела

      Был осуществлен комплекс не только следственных, но и оперативных действий, проведено более 30 обысков, негласные следственные розыскные действия... По результатам оружие не установлено,
      – сказал он.

      Труба отметил, что бюро продолжает искать оружие, поскольку оно важно "для полноты и целостности обстоятельств преступления". Он также добавил, что расследование дела об убийстве мальчика сейчас находится на завершающем этапе.

      "Надеюсь, что в ноябре мы завершим досудебное расследование, окончательно объявим подозрения и определим квалификацию действий каждого участника. Всем понятно, что ребенок погиб от одной пули, следовательно, от пули одного участника", – сказал он.

      Сейчас трое подозреваемых находятся в СИЗО, еще один – под домашним арестом.

      Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова? Вероятно, в ребенка стреляли двое пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также двое гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Некоторым подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Смотрите видео: Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком
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