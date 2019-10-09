Вбивство хлопчика на Київщині: зброї так і не знайшли

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що зброї, із якої вбили п'ятирічного Кирила Тлявова, досі не знайдено. Водночас досудове розслідування у справі про вбивство хлопця мають завершити у листопаді.

Разом з тим очільник ДБР наголосив, що цей факт не вплине на кваліфікацію злочину, ухвалення рішень у провадженні.

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Було здійснено комплекс не лише слідчих, а й оперативних дій, проведено більше ніж 30 обшуків, негласні слідчі розшукові дії... За результатами зброї не встановлено,

– сказав він.

Труба зазначив, що бюро продовжує шукати зброю, оскільки вона є важливою "для повноти й цілісності обставин злочину". Він також додав, що розслідування справи про вбивство хлопчика наразі перебуває на завершальному етапі.

"Сподіваюся, що в листопаді ми завершимо досудове розслідування, остаточно оголосимо підозри і визначимо кваліфікацію дій кожного учасника. Усім зрозуміло, що дитина загинула від однієї кулі, отже, від кулі одного учасника", – сказав він.

Наразі троє підозрюваних перебувають у СІЗО, ще один – під домашнім арештом.

Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова ?Ймовірно, у дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також двоє цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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