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      Вбивство хлопчика на Київщині: у справі про неналежне надання меддопомоги призначили експертизу

      1063 Читать новость на русском
      Кирило Тлявов
      Кирило Тлявов / facebook

      У кримінальному провадженні щодо можливого неналежного надання медичної допомоги 5-річному Кирилу Тлявову після вогнепального поранення досі нікому не оголошено про підозру.

      Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповів заступник глави Національної поліції – Максим Цуцкірідзе.

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      Поки що нікому не оголошено про підозру. Кримінальне провадження відкрито за фактом неналежного надання медичної допомоги. Внесла це провадження прокуратура і визначила підслідність за Нацполіцією на етапі, коли було змінено підслідність по загибелі хлопчика, за ДБР,
      – сказав Цуцкірідзе.

      Він зазначив, що зараз у справі призначено комплексну судово-медичну експертизу,  оскільки лише експерти можуть сказати, яким саме чином надавалася допомога.

      Цуцкірідзе також наголосив, що експерт надіслав клопотання про надання оригіналів медичних документів, однак вони перебувають в ДБР, оскільки саме воно і проводить розслідування.

      Зараз я буду ініціювати питання, щоб змінили підслідність, і ми не робили тимчасових доступів, не вилучали документи на ознайомлення експерту. Було б логічно, щоб ДБР проводило комплексно розслідування, з огляду на усі обставини цієї справи,
      – зазначив Цуцкірідзе.

      Раніше директор ДБР Роман Труба повідомляв, що слідчі ДБР внесли до єдиного реєстру відомості щодо можливого неналежного надання медичної допомоги медиками 5-річному Кирилу. Розслідує провадження Нацполіція.

      До слова, Труба розповів, що зброю, із якої вбили п'ятирічного Кирила Тлявова, досі не знайдено. Водночас досудове розслідування у справі про вбивство хлопця мають завершити у листопаді.

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Ймовірно, у дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також двоє цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

      Дивіться відео: П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика

       

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція
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