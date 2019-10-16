Вбивство хлопчика на Київщині: у справі про неналежне надання меддопомоги призначили експертизу

У кримінальному провадженні щодо можливого неналежного надання медичної допомоги 5-річному Кирилу Тлявову після вогнепального поранення досі нікому не оголошено про підозру.

Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповів заступник глави Національної поліції – Максим Цуцкірідзе.

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Поки що нікому не оголошено про підозру. Кримінальне провадження відкрито за фактом неналежного надання медичної допомоги. Внесла це провадження прокуратура і визначила підслідність за Нацполіцією на етапі, коли було змінено підслідність по загибелі хлопчика, за ДБР,

– сказав Цуцкірідзе.

Він зазначив, що зараз у справі призначено комплексну судово-медичну експертизу, оскільки лише експерти можуть сказати, яким саме чином надавалася допомога.

Цуцкірідзе також наголосив, що експерт надіслав клопотання про надання оригіналів медичних документів, однак вони перебувають в ДБР, оскільки саме воно і проводить розслідування.

Зараз я буду ініціювати питання, щоб змінили підслідність, і ми не робили тимчасових доступів, не вилучали документи на ознайомлення експерту. Було б логічно, щоб ДБР проводило комплексно розслідування, з огляду на усі обставини цієї справи,

– зазначив Цуцкірідзе.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомляв, що слідчі ДБР внесли до єдиного реєстру відомості щодо можливого неналежного надання медичної допомоги медиками 5-річному Кирилу. Розслідує провадження Нацполіція.

До слова, Труба розповів, що зброю, із якої вбили п'ятирічного Кирила Тлявова, досі не знайдено. Водночас досудове розслідування у справі про вбивство хлопця мають завершити у листопаді.

Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова ?Ймовірно, у дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також двоє цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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