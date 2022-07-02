Українців знову попередили про град, зливи й шквали: де чекати негоди

2 липня 2022 , 18:18
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Джерело:

телеграм ДСНС

Останнім часом погодні умови в Україні зовсім нестабільні. В деякі дні фіксується аномальна спека, а в інші – страшна негода.

Українців знову попередили про град, зливи й шквали 

Завтра, 3 липня, погода також буде різною. В більшості регіонів прогнозують спекотну температуру. Втім, не обійдеться й без погіршення погодних умов. Про них попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, град, зливи й шквали слід очікувати у західних та Вінницькій областях. Синоптики навіть визначають жовтий рівень небезпеки.

3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 –  20 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий),
 йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в містах України на 3 липня

Погода в Україні 3 липня буде спекотною. Температура повітря прогріється до +32 градусів. Відносно найпрохолодніше буде на Заході, де пройдуть ще й дощі та грози. 

Тим часом в інших областях упродовж дня сяятиме сонце.

  • Львів – +26...+28
  • Ужгород – +30...+32
  • Івано-Франківськ – +26...+28
  • Тернопіль – +26...+28
  • Чернівці – +26...+28
  • Хмельницький – +28...+30
  • Луцьк – +26...+28
  • Рівне – +26...+28
  • Житомир – +28...+30
  • Вінниця – +28...+30
  • Одеса – +30...+32
  • Миколаїв – +30...+32
  • Херсон – +30...+32
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +30...+32
  • Черкаси – +30...+32
  • Чернігів – +29...+31
  • Суми – +29...+31
  • Полтава – +28...+30
  • Дніпро – +29...+31
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +28...+30
  • Луганськ – +28...+30
  • Харків – +28...+30
  • Київ – +30...+32


Прогноз погоди на 3 липня / Фото Укргідрометцентр

Автор: Марта Касіянчук