Українців знову попередили про град, зливи й шквали: де чекати негоди

Останнім часом погодні умови в Україні зовсім нестабільні. В деякі дні фіксується аномальна спека, а в інші – страшна негода.

Українців знову попередили про град, зливи й шквали

Завтра, 3 липня, погода також буде різною. В більшості регіонів прогнозують спекотну температуру. Втім, не обійдеться й без погіршення погодних умов. Про них попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, град, зливи й шквали слід очікувати у західних та Вінницькій областях. Синоптики навіть визначають жовтий рівень небезпеки.

3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий),

– йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в містах України на 3 липня

Погода в Україні 3 липня буде спекотною. Температура повітря прогріється до +32 градусів. Відносно найпрохолодніше буде на Заході, де пройдуть ще й дощі та грози.

Тим часом в інших областях упродовж дня сяятиме сонце.

Львів – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 3 липня / Фото Укргідрометцентр