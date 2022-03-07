Де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу: оновлений список
7 березня 2022 , 07:50Читать новость на русском
Джерело:Олег Синєгубов
Гуманітарну допомогу в Харкові можна отримати в дійсних пунктах "Нової пошти". Таких наразі є 16.
У мережі з'явився оновлений список пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова Харківської ОВА 7 березня.
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Щодня обласний логістичний штаб отримує десятки тон допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торговельних мереж,
– пише Синєгубов.
Де отримати гуманітарну допомогу
- проспект Людвіга Свободи, 35;
- вулиця Ахсарова, 21;
- вулиця Пушкінська, 96;
- вулиця Шевченка, 24а;
- провулок Пискунівський, 4;
- проспект Гагаріна, 54-а, 176, 199;
- проспект Льва Ландау, 46;
- проїзд Стадіонний, 13;
- вулиця Амосова 11-а;
- проспект Архітектора Альошина, 5;
- проспект Індустріальний, 24/31;
- вулиця Луї Пастера, 318;
- проспект Героїв Сталінграда, 169/24
- вулиця Ньютона, 98.
Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги / Фото Харківської ОВА