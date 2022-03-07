Де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу: оновлений список

Гуманітарну допомогу в Харкові можна отримати в дійсних пунктах "Нової пошти". Таких наразі є 16.

У мережі з'явився оновлений список пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова Харківської ОВА 7 березня.

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Щодня обласний логістичний штаб отримує десятки тон допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торговельних мереж,

– пише Синєгубов.

Де отримати гуманітарну допомогу

проспект Людвіга Свободи, 35;

вулиця Ахсарова, 21;

вулиця Пушкінська, 96;

вулиця Шевченка, 24а;

провулок Пискунівський, 4;

проспект Гагаріна, 54-а, 176, 199;

проспект Льва Ландау, 46;

проїзд Стадіонний, 13;

вулиця Амосова 11-а;

проспект Архітектора Альошина, 5;

проспект Індустріальний, 24/31;

вулиця Луї Пастера, 318;

проспект Героїв Сталінграда, 169/24

вулиця Ньютона, 98.



Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги / Фото Харківської ОВА

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