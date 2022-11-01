Врахували скарги: ДТЕК оприлюднила оновлені графіки віялових відключень світла у Києві
Джерело:ДТЕК "Київські електромережі"
Через ракетний терор Росії українська енергосистема досі перебуває не в найкращому стані. Це означає, що на українців чекатимуть планові відключення електроенергії. Компанія ДТЕК вирішила оновити графіки відключень, врахувавши досвід попередніх 3 тижнів.
Як пояснили у ДТЕК, графіки будуть працювати у випадку, якщо "Укренерго" буде необхідно збалансувати енергосистему.
Важливо Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
За якими принципами діятимуть нові графіки відключень
У графіках вказані лише 3 ймовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.Зверніть увагу! Якщо світло не з’явилось після 4 годин із моменту відключення – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації, які почастішали через застосування стабілізаційних відключень.
В енергокомпанії пояснили, що опубліковані 3 черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.
Графіки складені на основі тих обсягів, які необхідні "Укренерго", щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи у межах стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 мегаватів.
В якому випадку графіки не діятимуть
Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 мегаватів, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть.Довідка. Для того, щоб дізнатися у Києва може бути відсутнє електропостачання, перейдіть за посиланням і вкажіть назву вулиці, номер будинку.
Додамо, що стабілізаційні відключення необхідні для того, аби забезпечити роботу енергосистеми України, яка зазнала і продовжує зазнавати масованих атак.
В яких регіонах 1 листопада не буде світла
Зранку в Укренерго повідомили, що сьогодні відключення світла заплановано у наступних регіонах:
- у Києві;
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській областях.
Варте уваги – що відомо про нове відключення світла в Україні: дивіться відео