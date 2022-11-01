Врахували скарги: ДТЕК оприлюднила оновлені графіки віялових відключень світла у Києві

Через ракетний терор Росії українська енергосистема досі перебуває не в найкращому стані. Це означає, що на українців чекатимуть планові відключення електроенергії. Компанія ДТЕК вирішила оновити графіки відключень, врахувавши досвід попередніх 3 тижнів.

Як пояснили у ДТЕК, графіки будуть працювати у випадку, якщо "Укренерго" буде необхідно збалансувати енергосистему.

Важливо Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

За якими принципами діятимуть нові графіки відключень

У графіках вказані лише 3 ймовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.

Якщо світло не з’явилось після 4 годин із моменту відключення – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації, які почастішали через застосування стабілізаційних відключень.

В енергокомпанії пояснили, що опубліковані 3 черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.

Графіки складені на основі тих обсягів, які необхідні "Укренерго", щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи у межах стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 мегаватів.

В якому випадку графіки не діятимуть

Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 мегаватів, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть.

Для того, щоб дізнатися у Києва може бути відсутнє електропостачання, перейдіть за посиланням і вкажіть назву вулиці, номер будинку.

Додамо, що стабілізаційні відключення необхідні для того, аби забезпечити роботу енергосистеми України, яка зазнала і продовжує зазнавати масованих атак.

В яких регіонах 1 листопада не буде світла

Зранку в Укренерго повідомили, що сьогодні відключення світла заплановано у наступних регіонах:

у Києві;

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській областях.

Варте уваги – що відомо про нове відключення світла в Україні: дивіться відео