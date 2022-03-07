Де на кордоні немає черг для евакуації, – ДПСУ
7 березня 2022 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:ДПС України
Прикордонники розповіли, де зараз зовсім немає черг на блокпостах для евакуації на кордоні. В ДПС кожні 3 години оновлюють інформацію для тих, хто їде за кордон.
У прикордонній службі повідомили, що громадянам, які їдуть з України, варто моніторити ситуацію перед пунктами пропуску.
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У службі зазначили, що інформація щодо пропускних пунктів оновлюється кожні 3 години на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Повний текст повідомлення:
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12.00 07.03.2022
Республіка Польща:
"Ягодин" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Устилуг" – 100 л/а, 50 пішоходів;
"Угринів" – 500 л/а, 100 пішоходів;
"Рава-Руська" – 550 л/а, 500 пішоходів;
"Грушів" – 500 л/а, 100 пішоходів;
"Смільниця" – 500 л/а, 100 пішоходів;
"Краківець" – 900 л/а, 700 пішоходів;
"Шегині" – 800 л/а, 250 пішоходів.
Словацька Республіка:
"Малий Березний" – 40 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" – 150 л/а, 200 пішоходів.
"Малі Селменці" – 20 пішоходів.
Угорщина:
"Тиса" – 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Косино" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Лужанка" – 40 л/а, 0 пішоходів;
"Вилок" – 40 л/а,0 пішоходів.
Румунія:
"Дякове" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Солотвино" – 0 л/а, 10 пішоходів;
"Порубне" – 300 л/а, 70 пішоходів.
Республіка Молдова:
"Мамалига" – 20 л/а, 0 пішоходів;
"Кельменці" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Росошани" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Сокиряни" – 0 л/а, 0 пішоходів
"Могилів-Подільський" – 10 л/а, 50 пішоходів.
"Бронниця" – 3 л/а, 30 пішоходів.