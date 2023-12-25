Санта у 2023 році розніс 7 мільярдів подарунків: де летіли магічні сани з оленем Ральфом

У 2023 році, як і завжди, за польотом Санти можна було стежити онлайн. У ніч з 24 на 25 грудня він зробив почесне коло навколо Землі, щоб рознести дітям подарунки.

Що цікаво, за маршрутом саней із чарівними оленями світ почав стежити не так давно. Зробити це можна на двох сайтах, детальніше розкаже 24 Канал.

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Як дізнатися, де летить Санта зараз

Відомий сервіс Flightradar відстежує переміщення літаків. Утім, із 2017 року там вирішили позначати на карті і маршрут різдвяних саней Санта-Клауса. Це досить мило, адже люди можуть побачити чарівні сани, переглядаючи маршрути цивільних літаків.



Ось такий вигляд мали сани Санти на сайті сервісу Flightradar, повітряне судно R3DN053 / Скриншот 24 Каналу

За Сантою стежать і ВПС США

Там сани позначені як 1-877-Hi-NORAD. Ось уже понад 60 років Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежує цей магічний політ.

А історія того, як чарівником зацікавилися американські військові, дуже кумедна. У 1955 році один із магазинів розмістив номер буцімто Санти і закликав дітей телефонувати йому. Але от халепа: через плутанину номер вказали неправильно. І всі діти дзвонили у ВПС США.

Там свідомо поставилися до помилки і вирішили потішити дітей, а заразом і дорослих. Тож з'явилася програма NORAD Tracks Santa.



Військові відстежують політ Санти / Фото NORAD

Військові запевняють, що оберігають політ чарівника, а він у відповідь стишується, щоб радари змогли відстежити його перебування. Хоча зазвичай летить як реактивний винищувач! Виявити, де зараз летять сани Санти, можна завдяки носу оленя Ральфа – він світиться і видає інфрачервоний сигнал, схожий на запуск ракети.

На жаль, військові зараз менше записують ролики мандрівки Санти, хоча зазвичай вони дуже мальовничі.

Ось, наприклад, як летів Санта у 2017 році.

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Де побував Санта у 2023 році

Він вилетів із Північного полюсу, пролетів над Азією, Африкою, Європою, обома Америками і зупинився на Гаваях. Цього року Санта роздав близько 7,8 мільярда подарунків.